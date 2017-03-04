"Avrupa'da kupam yok, artık hedefimiz Eurocup"
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"AVRUPA'DA KUPAM YOK, ARTIK HEDEFİMİZ EUROCUP"

"Avrupa'da kupam yok, artık hedefimiz Eurocup"

Türkiye Kupası finalinde Bellona AGÜ'yü 77-61 yenerek kupayı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Avrupa'da kupam yok, artık hedefimiz Eurocup." dedi.

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Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Bellona AGÜ'yü 77-61 yenerek kupayı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Avrupa'da kupam yok, artık hedefimiz Eurocup." dedi.

Kalaycıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü zaferleriyle kariyerinde 25. kupaya ulaştığını söyledi.

Daha önce, 25. kupayı kazanmadan bu işi bırakmayacağını söylediğini aktaran Kalaycıoğlu, şöyle konuştu:

"Hiç Avrupa'da kupam yok, artık hedefimiz Eurocup. Avrupa'da final maçında kaybetmiştim. Önümüzdeki hafta Eurocup'ta yarı finale çıkma mücadelesi vereceğiz. Salı günü Fransa'da çeyrek final ilk maçını oynadıktan sonra cuma günü rövanş karşılaşmasını oynayacağız. Çeyrek finalde 4 Türk takımı var, umarım 4 takım yarı finalde buluşuruz. AGÜ ile Eurocup finalinde de karşılaşmak istiyorum."

Kalaycıoğlu, final maçında milli takımın devşirme sporcuları Sanders ve Holingsvorth'un performanslarının sonuca etki ettiğini belirterek, "Takım olarak iyi savunma yaptık. Bellona AGÜ de ilk kez finalde oynamış oldu. Türkiye Kupası'nı 4 değişik takım kazandı. Ben de 4 takımdan 3'üyle kupaya ulaştım. Artık ligi lider bitirmek ve Eurocup'ta yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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