BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden lider Beşiktaş, sahaya Galatasaray'ı yendiği derbi maçın ilk 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 9 Mart Perşembe günü deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile yapılacak ilk maç öncesinde rotasyona gitmedi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbinde olduğu gibi Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun 11'i ile Çaykur Rizespor karşısına çıktı.

- Cenk Tosun'a 50. gol plaketi

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'a plaket verildi.

Siyah-beyazlıların, Vodafone Arena'da oynadığı resmi maçlardaki 50. golünü Hapoel Beer-Sheva karşısında atan Cenk Tosun'a müsabaka öncesinde saha kenarında düzenlenen törende, plaketini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

- Kadın futbolculara 8 Mart jesti

Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde lider olan Beşiktaş Kadın Futbol takımı oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Vodafone Arena'da sahaya çıktılar. Çaykur Rizespor maçı öncesinde sahaya çıkan siyah-beyazlı kadın futbolcular tribünleri dolaşırken tribünlere üçlü çektirdiler.

- Çaykur Rizespor'da 3 değişiklik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Kayserispor maçı kadrosundan 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Karadeniz temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Ahmet İlhan Özek'in yanı sıra Özgür Çek ve Jantscher ilk 11'de bulunmazken bu futbolcuların yerine Orhan Ovacıklı, Robin Yalçın ve Dhurgham İsmail yer aldı.

Konuk ekibi az sayıda taraftarı destekledi.

- Tribünler doldu

Beşiktaşlı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçında Vodafone Arena tribünlerini büyük oranda doldurdu.

Maç öncesi siyah-beyazlı futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluk tezahüratları yaptı.