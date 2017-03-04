BURSASPOR'DA 7 HAFTALIK HASRET SONA ERDİ

Spor Toto Süper Lig'de 7 haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Bursaspor, 3 puan özlemini Gaziantepspor galibiyetiyle sonlandırdı.

Ligde son olarak 15. haftada 19 Aralık 2016'da sahasında Antalyaspor'u genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş ve Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Bursaspor, sonrasında oynadığı 7 lig maçında sadece 1 puan alabildi.

İlk 15 haftalık periyotta 27 puan toplayan Bursaspor, kazanamadığı 7 maçlık süreçte tek puanı 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe maçında hanesine yazdırabildi. Yeşil-beyazlılar, oynadığı son 7 maçta 3 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Ligin ikinci yarısında en az puan toplayan takımlardan olan Bursaspor, 23. hafta maçında sahasında Gaziantepspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanla yeniden tanışarak kötü gidişe son verdi.

Bursaspor'un son 8 haftada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

16. hafta Gençlerbirliği-Bursaspor: 3-1

17. hafta Bursaspor-Trabzonspor: 1-2

18. hafta Bursaspor-Adanaspor: 0-1

19. hafta Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0

20. hafta Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1

21. hafta: Kayserispor-Bursaspor: 2-0

22. hafta: Kasımpaşa-Bursaspor: 4-0

23. hafta: Bursaspor-Gaziantepspor: 2-1