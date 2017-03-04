GÖKHAN GÖNÜL VE QUARESMA KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK!

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler. İki oyuncu da 24. hafta oynanacak Kayserispor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.



Mücadelenin 16. dakikasında tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül, rakibi Recep Niyaz'a arkadan yaptığı sert hareket sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla Gökhan gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında sahada olamayacak.



29. dakikada da Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, hakemi alkışlayınca sarı kartla cezalandırıldı ve o da haftaya cezalı duruma düştü.



Şenol Güneş'in bu ikili yerine sahaya nasıl bir 11 süreceği şimdiden merak konusu oldu.