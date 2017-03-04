GAZİANTEP BASKETBOL - DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: 78-67

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Gaziantep Basketbol, Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 78-67 yendi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Gaziantep Basketbol, Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 78-67 yendi.



Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, Jefferson ve Denmon’ın sayılarıyla ilk çeyreği 19-17 önde bitirdi. İkinci periyotta hücumda etkili olan Gaziantep Basketbol, devreyi de 41-36 önde tamamladı. Denmon ile bulduğu sayılarla etkili olarak üçüncü çeyreği 65-50 önde geçen Gaziantep Basketbol, final periyodunda da üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan 78-67 galip ayrıldı.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi



Gaziantep Basketbol: 78 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 67

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Aytuğ Ekti, İsmail Aydın, Halit Can Cihan

Gaziantep Basketbol: Rautins 11, Altan Erol, Denmon 18, Ruzic 4, Balazic 14, Will Cherry 10, Haislip 7, Jefferson 14

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 11, Mutlu Akpınar, Abercrombie 2, Stepanovic 10, Tayfun Erülkü 9, Hayes 13, Caloiaro 7, Ceyhun Altay 13, Ramazan Tekin 2

1. Periyot: 19-17

Devre: 41-36

3. Periyot: 65- 50

Beş faulle çıkan: 36. 25 Rautins (Gaziantep Basketbol)

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