SNEİJDER'DEN SONRA BİR SAKATLIK DAHA!

Spor Toto Süper Lig'de 6 Mart Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Nigel de Jong antrenmanda sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren De Jong'un, sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Tedavisine başlanan Hollandalı futbolcunun Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Wesley Sneijder'in ise tedavisinin ardından koşu yaptığı duyuruldu.
Galatasaray, karşılaşma için 5 Marta Pazar günü Antalya'ya gidecek.