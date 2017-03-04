PEMRA ÖZGEN FİNALDE

Milli tenisçi Pemra Özgen, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Mısır'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinin ardından teklerde de adını finale yazdırdı.
Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasındaki tekler yarı final karşılaşmasında 30 yaşındaki Türk tenisçi, bir numaralı seribaşı Alman Julia Wachaczyk ile karşı karşıya geldi.
Organizasyona 3 numaralı seribaşı olarak katılan Pemra Özgen, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.
Pemra Özgen, final müsabakasında Büyük Britanyalı Katie Swan ile mücadele edecek.