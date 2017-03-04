Çapa'dan Rydell Poepon'a övgü

Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, futbolcusu Rydell Poepon'a övgüde bulunarak, "Allah ona sakatlık, hastalık vermesin ki bize katkı sağlayabilsin." dedi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, futbolcusu Rydell Poepon'a övgüde bulunarak, "Allah ona sakatlık, hastalık vermesin ki bize katkı sağlayabilsin." dedi.

Çapa maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eskişehirspor karşılaşmasının bekledikleri gibi geçtiğini ifade etti.

Maçın, ligin bir kopyası niteliğinde olduğunu ifade eden Çapa, "Yediğimiz 40 golün 20 tanesi bugüne benzer goller oldu. İstediğiniz kadar taktik anlatın, istediğiniz kadar maçtan önce rakibinizin analizini anlatın ama bireysel hatalara maalesef bir şey yapamıyorsunuz. Maçtan önce de bunu çok iyi ifade etmiştik. Çünkü kanattaki oyuncular çizgiye yakın oynuyordu ve bizim oyuncularımızın da onlara yakın oynamasını söyledim." diye konuştu.

Çapa, ligde bulunan her takımın bir şeyler yapmak için mücadele ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu maç, Eskişehir'de oynadığımız karşılaşmanın bir benzeri oldu. Orada da son 5-6 dakikada 3 net pozisyona girmiştik. Burada da maalesef 3 net pozisyona girdik, ama değerlendiremedik. Maçın sevindiren tarafı, bu kadar çok pozisyona girmemiz. Üzüntü verici tarafı ise sadece bir oyuncunun bu kadar çok pozisyona girmesi. Allah ona sakatlık, hastalık vermesin ki bize katkı sağlayabilsin."