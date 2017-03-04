''İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık''
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''İHTİYACIMIZ OLAN BİR GALİBİYET ALDIK''

''İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık''

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Pınar Karşıyaka'yı 86-81 yendikleri maçta ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Pınar Karşıyaka'yı 86-81 yendikleri maçta ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, basketbolseverlere zevkli bir mücadele izlettiklerini aktararak, şunları söyledi:

"Kazanınca güzel oluyor. Hafta içi rakibimizle FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçı oynayacağız. Bu maç da oyuncuların aklındaydı. Son 2-3 maçtır çok boş atış kaçırıyoruz. Bunun biraz sıkıntısı var üzerimizde. Bir ara defansımız çok iyiydi. Sonuçta bir lig maçıydı. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Çarşamba günü çok daha farklı bir atmosferde oynayacağız."

Siyah-beyazlı takımın başantrenörü, özellikle savunmada etkili bir oyun ortaya koyan oyuncusu Kenan Sipahi'nin de gelişiminden çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Markovic: "Basit hatalar yaptık"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, 16 sayıdan maça tekrar ortak olmalarına rağmen basit hatalarla sahadan yenik ayrıldıklarını dile getirdi.

Markovic, iki takımın da savunmada ve hücumda iyi oynadığını aktararak, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. 16 sayıdan geri gelip maçı beraberliğe getirdik. Bu bölümde daha iyi oynayabilirdik fakat basit hatalar yaptık. Belki de yorgunluğun getirdiği konsantrasyon eksikliği oldu. Çarşamba günü farklı bir kulvarda oynayacağız rakibimizle. Umarım aynı enerjiyle oynayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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