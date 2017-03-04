FENERBAHÇE'NİN KONUĞU OSMANLISPOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk edeceği Osmanlıspor'u yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kaldı. Lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde 38 puanla haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek yarı final için büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, bu performansını lige de yansıtmak için mücadele edecek.

Ligde son galibiyetini 22 Ocak'ta Medipol Başakşehir karşısında elde eden Fenerbahçe, son 4 haftada ise 9 puan kaybı yaşayarak taraftarlarını üzdü.

Son 6 haftanın 5'inde kaybeden Osmanlıspor ise Fenerbahçe deplasmanında çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son maçında Medipol Başakşehir'e sahasında 1-0 kaybeden başkent temsilcisi haftaya 30 puan ve averajla 7. sırada girdi.

Bu iki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 bitti.

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında 5 Mart Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

14 yıl sonra ilk olabilir

Süper Lig'de 6 yıl sonra ilk kez 4 maç üst üste kazanamayan Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında da puan kaybederse 14 sene aranın ardından bir ilki daha yaşayacak.

Son olarak 2002-2003 sezonunda 5 maçlık periyotta galibiyet yüzü göremeyen sarı-lacivertliler, başkent ekibi karşısında alınacak başarısız bir sonuçta kötü istatistiğini 14 yıl sonra tekrar etmiş olacak.

Sarı-lacivertliler 2002-2003 sezonunda 22 ila 30. haftalarda galibiyet alamamıştı.

Tek eksik Volkan Demirel

Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesi tek eksik futbolcu bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde gol sıkıntısı çekiyor

Fenerbahçe, kupada Kayserispor filelerini 3 kez havalandırmasına rağmen Süper Lig'de gol sıkıntısı çekiyor.

Sarı-lacivertliler, son 5 lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu 4 golün 3'ünü orta saha oyuncuları atarken, santrforlardan tek gol katkısı penaltıdan Moussa Sow'dan geldi.

5 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Josef de Souza, Miroslav Stoch, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan, yarın maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve haftaya Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

16. randevu

Fenerbahçe ile eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında geride kalan 15 lig maçından 2'si hükmen olmak üzere 9'unu sarı-lacivertliler, 2'sini başkent ekibi kazandı.

Sarı-lacivertliler, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geçmişte ligde 15 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 4 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 25 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'daki maç 1-1 tamamlandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 7 lig maçından 6'sını, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, son randevu berabere bitti.

İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 14 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Geçen sezon Kadıköy'deki müsabaka golsüz sona erdi.