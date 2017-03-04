KASIMPAŞA, KAYSERİ DEPLASMANINDA

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Mart Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de sırasıyla Medipol Başakşehir (4-0), Fenerbahçe (0-0) ve Bursaspor'a (4-0) karşı oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayan ve bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapatan lacivert-beyazlılar, Kayserispor'u da yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bu süreçte Osmanlıspor (1-0) ve Çaykur Rizespor (2-0) ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da gol yemeden galip gelen lacivert-beyazlılar, ligde topladığı 28 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor ise geride kalan haftalarda topladığı 25 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Franck Etoundi ve Batuhan Altıntaş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Ligde 7 kez sarı kart gören Adem Büyük ile üçer sarı kartı bulunan Titi, Veysel Sarı ve Popov, yarın kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Gaziantepspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.