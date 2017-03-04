Filede derbi heyecanı
﻿
Site İçi Arama
﻿

FİLEDE DERBİ HEYECANI

Filede derbi heyecanı

Efeler Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

298 Okunma

Efeler Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Voleybol Efeler Ligi'nin 18. haftasında 5 Mart Pazar günü derbi maçta Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Galatasaray HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde GS Park Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde 17 hafta sonunda 14 galibiyetle lider durumda bulunan Fenerbahçe, derbiden de galibiyetle ayrılmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar ise 8 galibiyetle 12 takımlı ligde 8. sırada haftaya girdi. Galatasaray HDI Sigorta, derbiyi kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Bu iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.
Sneijder'den sonra bir sakatlık daha!
Fenerbahçe'nin konuğu Osmanlıspor
Galatasaray sahasında galip
Antalyaspor - Galatasaray maçında hakem değişti
Lens'in acı günü
Klasspor 9 yaşında.
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿