FİLEDE DERBİ HEYECANI

Efeler Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Galatasaray HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde GS Park Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde 17 hafta sonunda 14 galibiyetle lider durumda bulunan Fenerbahçe, derbiden de galibiyetle ayrılmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar ise 8 galibiyetle 12 takımlı ligde 8. sırada haftaya girdi. Galatasaray HDI Sigorta, derbiyi kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Bu iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.