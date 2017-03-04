BAŞAKŞEHİR, ALANYASPOR'U AĞIRLAYACAK

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 5 Mart Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.
Ligdeki son maçında deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek, lider Beşiktaş'ı takibini sürdürmek istiyor.
Son 3 maçında 7 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise ligdeki çıkışını sürdürerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
Adebayor dönüyor
Medipol Başakşehir'de, Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un sakatlığı geçti.
Adebayor'un, Aytemiz Alanyaspor maçında 18 kişilik kadroda olması bekleniyor.
5 oyuncu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Üçer sarı kartı bulunan Emre Belözoğlu, Marcio Mossoro, Uğur Uçar, Bekir İrtegün ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, takımlarının 24. haftada deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.