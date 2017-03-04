Gaziantep BŞB - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GAZİANTEP BŞB - MERSİN İDMANYURDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gaziantep BŞB - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 23. haftasında Gaziantep BŞB ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gaziantep BŞB - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:30'da başlayacak Gaziantep BŞB - Mersin İdmanyurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 23. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Uğur Akdemir, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Ehıosun Ekıgho, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadjı Ibrahıma, Ismael Keıta, Erdal Güneş, Ahmet Kesim

Teknik Direktör: Ahmet Oğuz Çetin

Mersin İdmanyurdu: Mehmet Enes Sığırcı, Rıcardo Pedrıel Suarez, Nıkolay Borıslavov Mıhaylov, Mılan Mıtrovıc, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Güven Varol, Melih Gökçek

Teknik Direktör: Levent Eriş

Hakem: Suat Arslanboğa, Bülent Gökçü, Orkun Aktaş, Serkan Ergün

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