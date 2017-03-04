GAZİANTEP BŞB - MERSİN İDMANYURDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gaziantep BŞB - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Gaziantep BŞB - Mersin İdmanyurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 23. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Uğur Akdemir, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Ehıosun Ekıgho, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadjı Ibrahıma, Ismael Keıta, Erdal Güneş, Ahmet Kesim
Teknik Direktör: Ahmet Oğuz Çetin
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Mersin İdmanyurdu: Mehmet Enes Sığırcı, Rıcardo Pedrıel Suarez, Nıkolay Borıslavov Mıhaylov, Mılan Mıtrovıc, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Güven Varol, Melih Gökçek
Teknik Direktör: Levent Eriş
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Hakem: Suat Arslanboğa, Bülent Gökçü, Orkun Aktaş, Serkan Ergün
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