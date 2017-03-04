HALİDE EDİP ADIVARSPOR 0 - BATMAN PETROL 0

Halide Edip Adıvarspor 0 - Batman Petrol 0
TFF 3. Lig 2. Grup 25. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Batman Petrol Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Ertuğrul Sancaktutan, İbrahim Anıl Tekeli, Mustafa Kara (42' Safa Çağlar), Ömer Faruk Altun, Muhammed Raşit Şahingöz (60' Yavuz Ayazoğlu), Hüseyin Afkan, Habib Uzun (78' Egecan Çevir), Mert Narin
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
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Batman Petrol: Ahmet Taş, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel, Ramazan Kaya, Mehmet Eksik, Halil Aşut, Gökhan Ünver (90' Hüseyin Atasoy), Tolga Yıldız, Veysel Kılıç (80' Müslüm Talşik), Ramazan Özkabak (70' Mustafa Aydoğdu), Serhat Özyılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Ceviz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökçen Öztürk, Baki Yiğit, Ali Can Alp, Emrah Elçi
Sarı Kartlar: DK 73: Mehmet Eksik (Batman Petrol), DK 90: Ensar Çetinkaya (Batman Petrol), DK 90: Ahmet Taş (Batman Petrol)
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