K.ERCİYESSPOR 0 - NİĞDE BELEDİYESPOR 3

K.Erciyesspor 0 - Niğde Belediyespor 3
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında K.Erciyesspor ile Niğde Belediyespor Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Niğde Belediyespor 3-0 kazandı.
K.Erciyesspor: Osman Kuş, Bilal Kılıç, Mehmet Bayram (46' Ahmet Özdemir), Cüneyt Turgut, Halil Karataş, Tugay Adamcıl, Serkan Demirezen, Furkan Ulus, Muhammed Yasin Turgutalp, Batu Han Hidayetoğlu (84' Burak Türkmen), Seyfettin Yesügey (61' Turgay Aydoğan)
Teknik Direktör: Mustafa Şimşek Özkeş
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Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Taner Yılmaz, Hakan Çevik, İlyas Akan, İsmet Kavuştu, Ufuk Bayraktar, Alaattin Tosun (72' Semih Kahraman), Aykut Yenen, Ardahan Gündoğdu, Mustafa Cevret, Gökhan Özer (46' Andaç Güleryüz)
Teknik Direktör: Eser Kardeşler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Şeker, Metin Cebeci, Mehmet Şengül, Cihat Çelikdağ
Goller: DK 8: Gökhan Özer (Niğde Belediyespor), DK 31: Gökhan Özer (Niğde Belediyespor), DK 63: Aykut Yenen (Niğde Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 70: Aykut Yenen (Niğde Belediyespor), DK 79: Ardahan Gündoğdu (Niğde Belediyespor)
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