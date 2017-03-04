SELÇUK DERELİ: "ANKARAGÜÇLÜLER AYRICALIK DEĞİL, ADALET İSTİYOR"

Eski hakem ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, TFF yetkililerinin Gümüşhane Stadyumu’nda oluşturulan yasaklı tribüne sessiz kaldığını söyleyerek temsilcileri eleştirdi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan Gümüşhanespor – Ankaragücü maçında, Karadeniz ekibinin taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle PFDK tarafından önce 5 maç seyircisiz oynama cezası alan daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 3 maça indirildiği açıklanan cezası, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından verilen talimatla ortaya çıkan farklı bir yöntemle delinmeye çalışılıyor.

Gümüşhane Belediyesi’nden verilen talimat ile stadyumunun içerisini net bir şekilde gören kayalıklı bölümler, dozerler yardımıyla yıkılarak Gümüşhanespor taraftarlarına, seyircisiz maçları izleme imkanı tanınacak. TFF’nin belirttiği kurallar gereği yasak olduğu bildirilen bu durum karşısında yetkililerin ne tür bir cevap vereceği merak konusu oldu.

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CHP Çankaya İlçe Başkanı ve eski hakem Selçuk Dereli, konuyla ilgi yaptığı açıklamada, “Stadyumun içinden sayılabilecek bir yerden maçın izlenmesi, oyun alanına müdahaledir. Bu, seyircisiz maçlar için yasaklı bir durumu içerir” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

“TFF temsilcileri ne iş yapar!”

TFF yetkililerinin Gümüşhane Stadyumu’nda oluşturulan yasaklı tribüne sessiz kaldığını söyleyerek temsilcileri eleştiren Dereli, “Ankaragücü üzerine yine oyunlar oynanmaya başladı! Gümüşhane cezalı olduğu ilk maçında taraftarlarına alternatif tribünden maç izletti. İlk maçta yaşananlar yetmezmiş gibi Gümüşhane Belediye Başkanı maraton tarafında kalan tribün arkasındaki tepeyi kepçelerle kazdırıyor. Sözüm ona yine cezalı oldukları ikinci maçıda kaçak şekilde izletecekler ve bu taraftarlar isterlerse oyun alanına yine müdahale edecekler. Bu TFF'nin temsilcileri ne iş yapar. İlk maçın böyle izlenmesine müsaade edersiniz siz, bu belediye başkanı da dağı kazar tribün yapar!” diye konuştu.

Ayrıcalık değil adalet istiyoruz

Ankaragüçlülerin ayrıcalık değil adalet istediğini belirten Dereli, TFF’yi objektif olmaya davet etti. Dereli, “Ankaragücü'nün maçı stat dışında dev ekranda izlemesine bile tahammül edemeyenler! Bizler sizin amacınızın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Gümüşhane'nin cezalı olduğu ikinci maçı da seyircinin sahaya müdahale edebileceği alternatif tribünden izletirseniz eğer biz de bu işin peşini bırakmayız. Biz Ankaragüçlüler olarak ayrıcalık değil adalet istiyoruz. TFF olarak lütfen objektif olun!” dedi.