12 BİNGÖLSPOR 1 - MALTEPESPOR 0

12 Bingölspor 1 - Maltepespor 0
TFF 3. Lig 3. Grup 25. haftasında 12 Bingölspor ile Maltepespor Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı 12 Bingölspor 1-0 kazandı.
12 Bingölspor: Erman Öztürk, Şafak Bayraktar, Özkan Yılmaz (87' Sercan Sevinç), Ömerül Faruk İşler, Muhammed Burak Çelik, Rıdvan Sönmez, Şahin Çakır, Fatih Yalnız (86' Sevcan Bıyıklı), Mehmet Çiloğlan (75' Sergen Şakirler), Hüseyin Çiray, Burhanettin Çakırefe
Teknik Direktör:
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Maltepespor: Emre Aydın, Muzaffer Özkaya, Hasan Dülgeroğlu, Sertaç Kayatekin, Vijdan Aladağ, Samet Eker, Hacı Ömer Doğru, Kerim Deler, Savaş Yorulmaz, Emre Avcı (88' Orçun Selduman), Tolga Aydın (80' Feyyaz Yaşar)
Teknik Direktör: Orhan Gençer
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Hakem: Hakan Akmısır, Koray Can Karadedeli, Oğuz Akyüz, Volkan Akçit
Gol: DK 82: Şafak Bayraktar (12 Bingölspor)
Sarı Kartlar: DK 48: Özkan Yılmaz (12 Bingölspor), DK 53: Fatih Yalnız (12 Bingölspor), DK 53: Kerim Deler (Maltepespor), DK 60: Mehmet Çiloğlan (12 Bingölspor), DK 90: Şahin Çakır (12 Bingölspor)
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