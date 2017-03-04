BURSASPOR - GAZİANTEPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bursaspor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Bursaspor - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 23. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Harun Tekin, İsmail Konuk, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Pablo Martın Batalla, Rıcardo Wıllıam Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Aziz Eraltay, Boban Jovic, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Onur Atasayar, Tomas Sıvok
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
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Gaziantepspor: Abdullah Elyasa Süme, Sıarheı Kıslıak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Anıs Ben Hatıra, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Sefa Yılmaz, Fatau Mohomed, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Musa Nizam, Nabıl Ghılas
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Hakem: Barış Şimşek, Uygar Bebek, Mehmet Metin, Özgüç Türkalp
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