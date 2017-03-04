İşte Elazığspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
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İŞTE ELAZIĞSPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elazığspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 23. haftasında Elazığspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Elazığspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Elazığspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 23. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Aldın Cajıc, Hamıdou Traore, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Youssef Yeşilmen, Olanrewaju Muhammed Kehinde, Mehmet Yiğit, Çağlar Şahin Akbaba, Çağrı Ortakaya, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Göztepe: Leo Schwechlen, Mehmet Umut Nayir, Hakan Barış, Benjamin Fuchs, Adıs Jahovıc, Günay Güvenç, Murat Akın, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Hüseyin Göçek, Cem Satman, Serkan Ok, Murat Özcan

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