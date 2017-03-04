Şanlıurfaspor 1 - Adana Demirspor 2
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ŞANLIURFASPOR 1 - ADANA DEMİRSPOR 2

Şanlıurfaspor 1 - Adana Demirspor 2

TFF 1. Lig 23. haftasında Şanlıurfaspor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı.

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Şanlıurfaspor 1 - Adana Demirspor 2

TFF 1. Lig 23. haftasında Şanlıurfaspor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı.

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Bakary Soro, Andrei Marc, Caner Cavlun, Berkay Can Değirmencioğlu, Abdulaziz Solmaz, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Artarslan (77' Fevzi Özkan), Daudet N'dongala (46' Mertcan Çam), Iyayi Atiemwen, Artun Akçakın (46' Batuhan Karadeniz)

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Göksu Alhas, Onur Akbay, Nikola Raspopovic, Oğuzhan Berber, Leroy George (88' Berat Tosun), Tiago Bezerra (80' Alican Karadağ), Berkay Samancı, Sercan Kaya (64' Waldison De Souza), Mehmet Taş, Pote

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 1: Abdulaziz Solmaz (Şanlıurfaspor), DK 1: Abdulaziz Solmaz (Şanlıurfaspor), DK 44: Leroy George (Adana Demirspor), DK 77: Pote (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 13: Göksu Alhas (Adana Demirspor), DK 38: Daudet N'dongala (Şanlıurfaspor), DK 90: Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)

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