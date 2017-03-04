Boluspor 2 - Eskişehirspor 2
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BOLUSPOR 2 - ESKİŞEHİRSPOR 2

Boluspor 2 - Eskişehirspor 2

TFF 1. Lig 23. haftasında Boluspor ile Eskişehirspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Boluspor 2 - Eskişehirspor 2

TFF 1. Lig 23. haftasında Boluspor ile Eskişehirspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Boluspor: Soner Şahin, Ramazan Sal, Hakan Arslan, Fatih Turan (30' Furkan Şeker), Alim Öztürk, Andre Santos, Abdulkadir Özdemir, Yusuf Emre Gültekin, Rydell Poepon, Guido Kocer (77' Kadir Bekmezci), Anco Jansen

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Eskişehirspor: Ruud Boffin, Bilal Aziz, Kamil Ahmet Çörekçi, Hakan Çinemre, Hasan Hüseyin Acar (73' Dorukhan Toköz), Uğur İnceman (46' Ramazan Övüç), Hürriyet Güçer, Aykut Akgün, Bruno Mezenga, Axel Meye, Chikeluba Ofoedu (85' Kaan Kanak)

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Hakem: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım, Serdar Akkoçoğlu

Goller: DK 6: Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehirspor), DK 8: Rydell Poepon (Boluspor), DK 34: Guido Kocer (Boluspor), DK 36: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 25: Fatih Turan (Boluspor), DK 33: Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehirspor), DK 64: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor)

Kırmızı Kart: DK 86: Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehirspor)

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