CAVALİERS'TAN ÜÇLÜK REKORU

Üç sayı çizgisinin ardından 75 sayı bulan Cavaliers, Atlanta Hawks'ı 135-130 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sezonun 3 sayı rekorunu kırdığı maçta konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 135-130 mağlup etti.

NBA'de 10 maç oynandı. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Philips Arena'da Atlanta Hawks'ın konuğu olan Cleveland Cavaliers, rakip potaya 25 isabetli üçlük göndererek sezon rekorunu kırdığı karşılaşmayı 135-130 kazandı.

42 galibiyetle konferansında liderliğini sürdüren Cavaliers'ta Kyrie Irving 43 sayı ve 9 asist, LeBron James 38 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 27'nci mağlubiyetini alan Hawks'ta Tim Hardaway 36 sayı, Paul Millsap 27 sayı ve 9 ribaunt, Dwight Howard 15 sayı ve 10 ribaunt, Dennis Schroder ise 17 sayı üretti.

Oyuna sonradan girerek 23 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı, 8 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Raptors deplasmanda kazandı

Doğu Konferansı'nın formda iki takımının Verizon Center'da oynanan mücadelesinde Toronto Raptors, deplasmanda Washington Wizards'ı 114-106'lık skorla geçti.

37 galibiyetle konferansında 4. sırada yer alan Raptors'ta DeMar DeRozan 32 sayı ve 13 ribaunt ile double-double yaptı. Norman Powell 21, Cory Joseph 15, Serge Ibaka 14 sayıyla skora destek verdi.

Konferans üçüncüsü Wizards'ta John Wall 30 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Bradley Beal 27 sayı ve 7 ribaunt, Otto Porter ise 18 sayı ve 8 ribaunt ile mücadele etti.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Toplu sonuçlar

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 130-135

Orlando Magic-Miami Heat: 110-99

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 105-102

Washington Wizards-Toronto Raptors: 106-114

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 112-101

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 104-100

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 118-111

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 112-97

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 98-101

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 95-115