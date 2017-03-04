Avrupa Ligi'nde Türk haftası
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AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK HAFTASI

Avrupa Ligi'nde Türk haftası

Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta maçlarında ilk kez 4 Türk takımı birden haftayı galibiyetle tamamladı.

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Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta maçlarında ilk kez 4 Türk takımı birden haftayı galibiyetle tamamladı.

Deplasmanda Galatasaray Odeabank'a 87-84 yenilerek 9 maçlık galibiyet serisi son bulan Real Madrid, 6. mağlubiyetini almasına rağmen liderliğini devam ettirdi. Organizasyonda 8. galibiyetini alan Galatasaray Odeabank ise 13. sıraya yükseldi.

Litvanya temsilcisi Zalgiris takımına konuk olan Fenerbahçe, rakibini 76-67 yenerek ligdeki 16. galibiyetini elde ederek 4. sıradaki yerini korudu.

Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan ekibini uzatma sonucu 99-92 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Ligdeki 13. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 7. sırada bitirdi.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 77-72'lik skorla geçen Darüşşafaka Doğuş ise organizasyondaki 12. galibiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı.

THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları 9 ve 10 Mart'ta oynanacak.

Sonuçlar

Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe: 67-76

Galatasaray Odeabank - Real Madrid (İspanya): 87-84

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Brose Bamberg (Almanya): 74-60

Maccabi FOX (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 71-82

Baskonia (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 87-74

UNICS Kazan (Rusya) - Anadolu Efes: 92-99

Darüşşafaka Doğuş - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 77-72

Barcelona Lassa (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 61-85

Puan durumu

  Takım G M AS YS Av
1 Real Madrid 18 6 2083 1919 164
2 CSKA Moskova 18 6 2102 1899 213
3 Olympiakos 17 7 1892 1764 128
4 Fenerbahçe 16 8 1829 1796 33
5 Panathinaikos Superfoods 14 10 1817 1783 34
6 Kızılyıldız MTS 14 10 1800 1759 41
7 Anadolu Efes 13 11 2001 1984 17
8 Baskonia 13 11 1946 1917 29
9 Darüşşafaka Doğuş 12 12 1898 1908 -10
10 Zalgiris 10 14 1875 1933 -58
11 Barcelona Lassa 9 15 1738 1835 -97
12 Brose Bamberg 8 16 1886 1913 -27
13 Galatasaray Odeabank 8 16 1890 1997 -107
14 Maccabi FOX 8 16 1864 1990 -126
15 UNICS Kazan 7 17 1851 1947 -960
16 EA7 Emporio Armani Milan 7 17 1965 2103 -138
 
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