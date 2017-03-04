Trabzonspor'da 2017 mutluluğu

Ligin ilk yarısında sıkıntılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında ise 9 resmi maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da, 2017 yılında elde edilen başarılı sonuçların mutluluğu yaşanıyor.

Ligin ilk yarısında sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 9 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor (2-1), Kasımpaşa (1-0) , Osmanlıspor (1-0), Gaziantepspor'u (4-0) ve Kardemir Karabükspor'u (1-0) mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor (0-0) ve Atiker Konyaspor (1-1) ile berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor (0-0) deplasmanından beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Atiker Konyaspor'u (1-0) mağlup etti.

2017 yılının ligde kaybetmeyen tek takımı olan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Usta: "Birlikte başaracağız"

Kulüp başkanı Muharrem Usta, Kardemir Karabükspor maçının ardından Medical Park Arena'da sosyal medya aracılığıyla taraftarlara seslendi.

Usta, camia olarak kenetlenerek başarıyı elde edeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni stadımıza yakışır günleri görmeye başladık. Yüzümüzden gülümseme eksik olmasın. İnşallah gelecek yıllarda bu muhteşem statta muhteşem taraftarlarla olağanüstü işlere imza atacağız. Herkes kenetlensin, birbirine sahip çıksın. Güzel günlere doğru yolcuğa çıktık. Bu yolculuk başladı. Kulübümüzün 50 yıllık mazisine sahip çıkalım ve geleceğimizi inşa edelim. Bunu hep birlikte başaracağız."

Yusuf Yazıcı özür diledi

Trabzonspor'un dün oynadığı karşılaşmada golün asistini yapan ancak net bir gol pozisyonunu kaçıran Yusuf Yazıcı, taraftarlardan özür diledi.

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kaçırdığım pozisyon için üzgünüm. Daha çok çalışmaya ve gelişmeye devam." ifadelerini kullandı.

Takım 3 gün izinli

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara 3 gün izin verdi.

Bordo-mavililer, Akhisar Belediyespor ile 13 Mart Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına 7 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla başlayacak.