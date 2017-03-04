HALİDE EDİP ADIVARSPOR - BATMAN PETROL SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Halide Edip Adıvarspor - Batman Petrol sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Batman Petrol maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 25. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gökçen Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vefa
Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Habib Uzun, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Muhammed Raşit Şahingöz, İbrahim Anıl Tekeli, Ertuğrul Sancaktutan, Mert Narin, Ömer Faruk Altun
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
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Batman Petrol: Halil Aşut, Gökhan Ünver, Mehmet Eksik, Ramazan Özkabak, Ramazan Kaya, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel, Ahmet Taş, Veysel Kılıç, Tolga Yıldız, Serhat Özyılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Ceviz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökçen Öztürk, Baki Yiğit, Ali Can Alp, Emrah Elçi
Maç Detayları - Canlı Anlatım