Halide Edip Adıvarspor - Batman Petrol sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR - BATMAN PETROL SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Halide Edip Adıvarspor - Batman Petrol sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 25. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Batman Petrol arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Halide Edip Adıvarspor - Batman Petrol sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Batman Petrol maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 25. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gökçen Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vefa

Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Habib Uzun, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Muhammed Raşit Şahingöz, İbrahim Anıl Tekeli, Ertuğrul Sancaktutan, Mert Narin, Ömer Faruk Altun

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Batman Petrol: Halil Aşut, Gökhan Ünver, Mehmet Eksik, Ramazan Özkabak, Ramazan Kaya, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel, Ahmet Taş, Veysel Kılıç, Tolga Yıldız, Serhat Özyılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Ceviz

Hakem: Gökçen Öztürk, Baki Yiğit, Ali Can Alp, Emrah Elçi

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