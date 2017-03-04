K.ERCİYESSPOR - NİĞDE BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

K.Erciyesspor - Niğde Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında K.Erciyesspor ile Niğde Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Kayseri Atatürk Spor Komp. Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Şeker yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Kayseri Atatürk Spor Komp.
K.Erciyesspor: Mehmet Bayram, Bilal Kılıç, Tuğay Adamcıl, Serkan Demirezen, Halil Karataş, Furkan Ulus, Seyfettin Yesügey, Batu Han Hidayetoğlu, Osman Kuş, Cüneyt Turgut, Muhammed Yasin Turgutalp
Teknik Direktör: Mustafa Şimşek Özkeş
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Niğde Belediyespor: İsmet Kavuştu, Mustafa Cevret, Ufuk Bayraktar, Hakan Çevik, Alaattin Tosun, Ardahan Gündoğdu, İlyas Akan, Muzaffer Sarıibrahim, Gökhan Özer, Taner Yılmaz, Aykut Yenen
Teknik Direktör: Eser Kardeşler
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Hakem: Volkan Şeker, Metin Cebeci, Mehmet Şengül, Cihat Çelikdağ
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