12 BİNGÖLSPOR - MALTEPESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

12 Bingölspor - Maltepespor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 25. haftasında 12 Bingölspor ile Maltepespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Bingöl Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hakan Akmısır yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bingöl Şehir
12 Bingölspor: Erman Öztürk, Rıdvan Sönmez, Burhanettin Çakırefe, Hüseyin Çiray, Fatih Yalnız, Ömerül Faruk İşler, Muhammed Burak Çelik, Özkan Yılmaz, Şafak Bayraktar, Mehmet Çiloğlan, Şahin Çakır
Teknik Direktör:
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Maltepespor: Kerim Deler, Tolga Aydın, Sertaç Kayatekin, Vijdan Aladağ, Muzaffer Özkaya, Hacı Ömer Doğru, Hasan Dülgeroğlu, Emre Aydın, Emre Avcı, Samet Eker, Savaş Yorulmaz
Teknik Direktör: Orhan Gençer
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Hakem: Hakan Akmısır, Koray Can Karadedeli, Oğuz Akyüz, Volkan Akçit
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