12 Bingölspor - Maltepespor maç kadroları belli oldu...
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12 BİNGÖLSPOR - MALTEPESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

12 Bingölspor - Maltepespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 25. haftasında 12 Bingölspor ile Maltepespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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12 Bingölspor - Maltepespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 25. haftasında 12 Bingölspor ile Maltepespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Bingöl Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hakan Akmısır yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bingöl Şehir

12 Bingölspor: Erman Öztürk, Rıdvan Sönmez, Burhanettin Çakırefe, Hüseyin Çiray, Fatih Yalnız, Ömerül Faruk İşler, Muhammed Burak Çelik, Özkan Yılmaz, Şafak Bayraktar, Mehmet Çiloğlan, Şahin Çakır

Teknik Direktör:

Maltepespor: Kerim Deler, Tolga Aydın, Sertaç Kayatekin, Vijdan Aladağ, Muzaffer Özkaya, Hacı Ömer Doğru, Hasan Dülgeroğlu, Emre Aydın, Emre Avcı, Samet Eker, Savaş Yorulmaz

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Hakem: Hakan Akmısır, Koray Can Karadedeli, Oğuz Akyüz, Volkan Akçit

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