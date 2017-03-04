İŞTE BOLUSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Boluspor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 23. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Soner Şahin, Alim Öztürk, Rydellromano Poepon, Ramazan Sal, Guıdo Koçer, Abdulkadir Özdemir, Fatih Nurullah Turan, Andre Clarındo Dos Santos, Hakan Arslan, Yusuf Emre Gültekin, Anco Jansen
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Uğur İnceman, Axel Meye Me Ndong, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Bilal Aziz Özer, Ruud Jorge Boffın, Aykut Akgün, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım, Serdar Akkoçoğlu
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