İşte Boluspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE BOLUSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 23. haftasında Boluspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

273 Okunma

İşte Boluspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Boluspor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 23. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Soner Şahin, Alim Öztürk, Rydellromano Poepon, Ramazan Sal, Guıdo Koçer, Abdulkadir Özdemir, Fatih Nurullah Turan, Andre Clarındo Dos Santos, Hakan Arslan, Yusuf Emre Gültekin, Anco Jansen

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Uğur İnceman, Axel Meye Me Ndong, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Bilal Aziz Özer, Ruud Jorge Boffın, Aykut Akgün, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Hakem: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım, Serdar Akkoçoğlu

﻿

Klasspor 9 yaşında.
TFF 1. Lig'de 3 kıtadan 103 yabancı
Futbol: Haftanın programı
"Tamamen takım çalışması ve disipliniyle ilgili"
Mustafa Denizli iddialı konuştu
"Bizim ayrılmamız Boluspor için çözüm mü olacak?"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿