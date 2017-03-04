KLASSPOR 9 YAŞINDA.

Ne çabuk geçti biz de anlamadık. Ama Klasspor kurulalı tam 9 sene olmuş. Dile kolay...

Bilgisayarınızdan ilk internete bağlandığınız günü hatırlıyor musunuz?

Benim 18 sene olmuş.

Cep telefonsuz yılları da, cep telefonlu yılları da gördüm.

İnternetsiz yılları da, internetli yılları da yaşadım.

2000 lerin başında İstanbul merkezli sitelerden Ankara takımlarının haberlerini aradığımız, haftada 1-2 haber çıktığında onunla mutlu olduğumuz zamanlarımız vardı.

Hatırladınız mı?

Ben hiç unutmadım.

2005’de “Bu iş böyle olmaz” dedik, Ankaralı spor muhabirleri ile birlikte Sporyolu’nu kurduk.

Ardından 2008’de, bundan tam 9 sene önce Klasspor’u yayına aldık.

Tepesine kocaman “Taraflı Spor Sitesi” yazdık.

Herkesin tarafsızlık geyiği yaptığı yerde ezber bozduk.

Taraflıydık ama neyin taraflısıydık?

Pek anlatmadık bunu.

Ankaralı sporseverler siteyi takip ettikçe neden taraf olduğumuzu kendi anladı.

Ankara’dan taraftık, Ankara’nın sporundan taraftık, Ankara kulüplerinden, Ankaralı sporculardan yana taraftık. Haberden, habercilikten yana taraftık. Doğrudan yana taraftık.

Herkesin spora İstanbul’dan baktığı internet haberciliğine biz tersten baktık, Sırtımızı Ankara’ya vererek ülke sporunu bu açıdan değerlendirdik.

Bu hikayenin en başında “Ya Bülent sen bu işi biliyorsun, niye küçük düşünüyorsun, ulusal bir site açsan daha çok okunur” diyenlere “Ben bu şehrin sporuna destek olacağım. Bilmediğim, sevmediğim takımlar ile uğraşamam” demiştim.

Hiç uğraşmadım da...

İnternetten yayın yapmamıza rağmen gazete kalitesinde ve ilkelerinde habercilik yapmaya çalıştık.

Oturduğumuz yerden kopyala, yapıştır habercilik yapmadık.

Alanda olduk.

Mikrofonumuzu, kameramızı herkese uzatmaya çalıştık. Tembellik etmedik. Görüntülü haberleri bile metin halinde okuyucularla paylaştık.

Kimseye “Eyvallah” demedik. Dik durduk.

Ama kinle, nefretle, öfkeyle de işimizi yapmadık.

Yaptığımız haberlerden dolayı yasaklar yedik. Yine de bir gün olsun okuyucularımıza dert yanmadık, işimizi yapmaya devam ettik. Yasaklı halde ilk haber kaynakları yine biz olmayı sürdürdük.

“Ben internetten haber okumuyorum” diyenlere bile “Benim açılış sayfam Klasspor” dedirttik.

Bizim için de en büyük mutluluk bu oldu.

Ankarada benzer yayıncılık yapan siteler ile rekabete girmedik. İşini yapmaya çalışan dostlarımız ile omuz omuza çalıştık. Rekabetimizi arkalarında koca holdingler olan spor siteleri ile yapmaya çalıştık.

Sadece Ankaranın değil Türkiye Spor internet medyasında bir çok ilke imza atan site olduk.

Kısıtlı imkanlar ile, çoğu zaman parasızlıklar içinde üstelik.

Şu satırları yazarken bile neler yaptığımızı anlatma ihtiyacını çok fazla hissetmiyor isek bunun nedeni yıllardır okuyucularımızın bizi yakından takip etmesinin verdiği rahatlık sayesinde oldu.

Meriç Enercan abiliğini, Ahmet Sülak çalışkanlığını, Aykut Örenli tecrübesini, Serdar Taylan teknolojik bilgisini koydu. Berker İşleyen, Emre Keklik, Murat Yavuz tuttu işin ucundan. Hep birlikte Ankara sporu için uğraştık bu 9 yılda.

Siz de bizi yalnız bırakmadınız.

Moral verdiniz, güç verdiniz.

Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum.

Klasspor TV geliyor.

Şimdi ayrı bir heyecan içindeyiz. Önümüzdeki günlerde tüm detayları sizlerle paylaşacağız.

Yine bir ilke imza atıyoruz.

Türkiye’nin ilk internet spor televizyonunu kuruyoruz. Üstelik Ankara’dan, Ankara sporunu anlatan bir kanal olarak.

Teçhizatımızı tamamladık, stüdyolar hazır olduğunda yayına geçeceğiz.

Başlangıçta birbirinden özel programcıları ile haftanın 7 günü, günde 3 saatten fazla, büyük çoğunluğu canlı yayın yayında ekranlarınzda olacağız. Bilgisayarınızda, tabletinizde, cep telefonununuzda hatta televizyonunuzda.

Gücümüz, nefesimiz yeterse birçok organizasyonu canlı yayınlamaya çalışacağız. 2. Ve 3.Lig takımlarının maçlarını da ekranlara getirmek için uğraşacağız.

Voleybol, Basketbol, Hentbol, Amatör Futbol, Amatör Sporlar, Sporcu sağlığı, Sporcu beslenmesi ve diğer onlarca konu Klasspor’da sizlerle buluşacak.

Türkiye’nin tek Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Osmanlıspor programları da sizleri ekrana kilitleyecek.

İzleyerek, reklam vererek, yorum yazarak, paylaşarak her şeyden öte sahiplenerek medya alanında Ankara sporuna en büyük katkıyı yine siz sağlayacaksınız.

Buna inanıyoruz.

Bizi izlemeye devam edin...

Bülent Atlas

Klasspor ve Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni