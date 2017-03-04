3 BİN METREDE 4 TÜRK FİNALİST

Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden 4 Türk sporcu, finale yükseldi.

Başkent Belgrad'daki Kombank Arena'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde, 5 branşta 10 Türk atlet mücadele etti.

Erkekler 3 bin metre seçmelerde ilk seride piste çıkan isimlerden Ali Kaya, 7.56.36'lık derecesiyle 5. olurken, Ramazan Özdemir ise 7.59.35'lik süresiyle yarışı 7. sırada tamamladı.

İkinci seride mücadele eden Aras Kaya ise 7.58.61'lik zamanıyla ikinci oldu. Üç milli sporcu da elde ettikleri derecelerin ardından final koşmaya hak kazandı.

Kadınlar 3 bin metre seçmelerinde Yasemin Can, 8.52.33'lük derecesiyle serisinde ve genel sıralamada birinci olarak adını finale yazdırdı. Aynı kategoride mücadele eden Tuğba Güvenç, 9.35.86'lık derecesiyle, Emine Hatun Tuna ise 9.36.78'lik zamanıyla serilerini son sırada bitirerek şampiyonaya veda etti.

Organizasyonun sabah seansında erkekler 400 metrede mücadele eden Batuhan Altıntaş, 47.44 saniyelik süresiyle serisini 2. sırada bitirerek yarı finale yükseldi. Akşam seansında yarı final müsabakasına çıkan milli sporcu, 47.89'luk zamanıyla genel sıralamada 11. basamakta kalarak elendi.

Kadınlar bin 500 metre seçmelerinde yarışan Özlem Kaya ile Meryem Akdağ, dereceye giremeyerek final şansı elde edemedi. Özlem Kaya, 4.20.37'lik zamanıyla serisinde 6'ncı, Meryem Akdağ ise 4.16.08 ile serisinde sonuncu olarak final hakkını yitirdi.

Kadınlar gülle atmada mücadele eden milli sporcu Emel Dereli, 17.10'luk atışıyla ilk 8 sporcu arasına giremeyerek final hakkını kaybetti.

İlk gün yarışları sonunda finale yükselen Ali Kaya, Aras Kaya ve Ramazan Özdemir ile Yasemin Can, 5 Mart Pazar günü madalya mücadelesi verecek.