TALİSCA REKORA KOŞUYOR

12 lig maçında rakip fileleri 7 kez sarsan Galatasaray derbisinin kahramanı, hücum hattındaki etkili görüntüsünü sürdürüp Benfica’daki 9 gollük kariyer rekorunu yakalamayı planlıyor.

Kara Kartal’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sezonun ilk yarısında ayağından yaşadığı sakatlık sebebiyle takımından uzun süre ayrı kalsa da görev aldığı zamanda yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.



Sezon başında Portekiz Ligi devi Benfica’dan 2 yıllığına kiralanan Sambacı, son olarak geçen hafta TT Arena’da oynanan derbide takımına 3 puanı getiren golü atarak skor sayısını 12 müsabakanın sonunda 7’ye yükseltti. Bu performansıyla takımın en golcü isimleri arasına giren 23 yaşındaki futbolcu, Kara Kartal’da adım adım kariyer rekoruna doğru gidiyor...



Skor odaklı oynuyor



Beşiktaş’tan ayrılan Jose Sosa’nın yerine takıma kazandırılan ancak Arjantinli futbolcunun aksine asistleriyle değil golleriyle ön plana çıkan Talisca, ligde kalan haftalarda 3 gol daha atması halinde futbol kariyerinde önemli bir başarıya imza atacak. 2014-15 sezonunda Benfica formasıyla çıktığı Portekiz Ligi’nde 32 maçta 9 gol atan Talisca, bu akşamki Rizespor mücadelesinde rakip fileleri havalandırıp bu skoru yakalamayı planlıyor.