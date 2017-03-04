TRABZONSPOR YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena’daki 3. maçında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup ederken, 2017’de Spor Toto Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena’daki 3. maçında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup ederken, 2017’de Spor Toto Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.



Ligin ikinci bölümünde rakiplerine geçit vermeyen bordo-mavili takım, 7. maçında 5. galibiyetini elde etti. Bordo-mavililer, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.



2017’de ligin yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, puanını da 35’e yükselterek Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.



Sahasında 3. maçta da gol yemedi



Medical Park Arena’da ilk maçında Gaziantepspor’u 4-0 yenen, ikinci müsabakasında Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, yeni stadındaki üçüncü karşılaşmasında da gol yemedi.



Karadeniz ekibi, sahasındaki 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan çıkardı.



Yanal 61. galibiyete ulaştı



Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 129. resmi maçta 61. galibiyetini aldı.



Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig’de Osmanlıspor’u yenerek Yanal döneminde 60. galibiyetini yaşamıştı.



Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor beraberlikleriyle geride kalan 2 haftada 61. galibiyetin sevincini yaşayamayan Yanal, Kardemir Karabükspor maçıyla Trabzonspor’un plaka numarası olan bu sayıya ulaştı. Maçın ardından Trabzonsporlu futbolcular, orta alanda toplanarak taraftarlarla galibiyeti kutladı. Futbolcular, kolbastı oynayarak taraftarlarla galibiyetin keyfini yaşadı.