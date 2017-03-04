BARİSİC: "IGOR TUDOR'U TEBRİK EDİYORUM"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Trabzonspor ile oynadıkları lig mücadelesi sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic Trabzonspor’un galibiyetten dolayı tebrik ederek şöyle konuştu:



“Önemli bir galibiyet aldılar. İlk yarı organizeydik, topun arkasında iyi durdurduk. 0-0 devam ederken çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedik. Onu atmış olsaydık maç farklı olabilirdi. Ardından oyundan biraz koptuk. İkinci yarıda kornerden beklemediğimiz bir gol yedik.”



Barisic, bir gazetecinin 'Igor Tudor'un Galatasaray'a gitmesini doğru buluyor musunuz, kendinize de böyle bir teklif gelse kabul eder miydiniz?' şeklindeki sorusu üzerine, “Igor Tudor'u burada yaptığı işten dolayı tebrik ediyorum. Şu anda Kardemir Karabükspor’un hocasıyım ve yüzde yüz buraya konsantreyim. Bunları konuşmak doğru değil” yanıtını verdi.