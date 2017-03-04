"SAVUNMA GÖREVİMİZİ ÇOK İYİ YAPTIK"

İLİŞKİLİ HABER Daçka, Komşu'ya acımadı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Panathinaikos Superfoods'u 77-72 yenen Darüşşafaka Doğuş'un başantrenörü David Blatt, harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Blatt, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Harika bir galibiyet aldık. Taraftarımıza, verdikleri destek için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Burada bizim inşa etmeye çalıştığımız şeylerden birisi de taraftar kitlesidir. Darüşşafaka Doğuş ailesine yeni taraftar katmak istiyoruz. Bu tip galibiyetler de bunda büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Blatt, Panathinaikos Superfoods'un aldığı sonuçlarla gücünün ortada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Bu maç için çok sıkı çalışan oyuncularımı kutluyorum. Sahada iki iyi takım vardı. Bizim için iyi nokta, oyunu hiç bırakmadık. Zihinsel olarak, yediğimiz sayılardan etkilenmedik. Savunma görevimizi çok iyi yaptık. Bourousis'i çok iyi savunduk. Maçın anahtarı da buydu."

Panathinaikos Superfoods cephesi

Panathinaikos Superfoods'un başantrenörü Xavier Pascual, son periyotta kazanmak için ellerine geçen fırsatı iyi değerlendiremediklerini aktardı.

Pascual, rakiplerine çok fazla sayı fırsatı verdiklerini belirterek, "Darüşşafaka Doğuş'u tebrik ederim. Çok çekişmeli bir maçtı. Oyunun son dakikasında skor birbirine çok yakındı. Şut kaçırdık ve savunma ribaundu kaptırdık. Maçı kazanmak için elimize fırsat geçmişti ama bunu değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.