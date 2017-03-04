YANAL: "SIRALAMADA 3. 5. OLABİLİRSİNİZ AMA..."

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Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Sıralamada üçüncü, beşinci olabilirsiniz ama önümüzdeki sezon yarışan ve güçlü bir irade ortaya koyan, yoluna emin adımlarla devam eden bir Trabzonspor gelecek diye düşünüyoruz." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndan yeni statlarına geldikleri günden bu yana 3. iç saha maçlarını oynadıklarını belirterek, "Seyircimize teşekkür etmek istiyorum. Bizi yalnız bırakmıyorlar, çok güzel bir atmosferle güzel bir futbol gecesi yaşatıyorlar. İyi sonuçlar alınca bu atmosfer çok daha keyifli ve güzel bir hale geliyor." diye konuştu.

Kardemir Karabükspor'un ligin en çok koşan takımı olduğunu ifade eden Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bir pozisyon verdik ve önemli pozisyonlar yakaladık. Kazanma arzuları, disiplinli oyunlarını sonuna kadar sürdürmeleri ve maçı kazanmalarından dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Önemli bir sürecin içindeyiz. Tüm oyuncularımızla önümüzdeki sezonun hazırlıklarını ve çalışmasını aynı zamanda gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra takımın güvenini arttırmak, seyirciyle bütünleşip camianın güvenini kazanıp yola devam etmek en büyük arzumuz. Bunun için çalışıyoruz."

Yanal, Avrupa kupası hedefleri konusunda bir soru üzerine, "Hedeflerimiz yavaş yavaş ve sağlam adımlarla gerçekleşmeli. Takımdaki ikinci dönemimde Avrupa'ya katıldığımızda Napoli maçına 14 kişiyle çıktık. Temkinli, sağlam ve yarışta doğru şekilde gitmek için zamana ihtiyaç var. Bunu yaparsak Trabzonspor'da uzun süreli başarılı yolculuğu gerçekleştirecek altyapıyı kurmuş oluruz. Sıralamada 3. 5. olabilirsiniz ama önümüzdeki sezon yarışan ve güçlü bir irade ortaya koyan, yoluna emin adımlarla devam eden bir Trabzonspor gelecek diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanal, bordo-mavili kulüple 2022'ye kadar sözleşmesini uzatan genç futbolcu Yusuf Yazıcı'nın günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlara sahip olması için çalışması gerektiğini kaydederek, "Uzun süreli bir kontrat imzalaması önemli bir mesaj. Bugün de bir asist yaptı, goller de kaçıracak. Taraftar onu alkışladı. Takım içinde de sevilen bir oyuncu. Umarım sakatlık yaşamadan Trabzonspor'a hizmet etmeye devam eder." değerlendirmesinde bulundu.