Barçalı 10 futbolcuya doping testi
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BARÇALI 10 FUTBOLCUYA DOPİNG TESTİ

Barçalı 10 futbolcuya doping testi

 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da 10 futbolcuya doping kontrolü yapıldı.

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 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da 10 futbolcuya doping kontrolü yapıldı.

Barcelona'nın antrenman tesislerine gelen UEFA Doping Kontrol Heyeti'nin; Gerard Pique, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Luis Suarez, Lionel Messi, Neymar, Jordi Alba, Javier Mascherano ve Sergi Roberto'dan kan ve idrar örneği aldığı açıklandı.

UEFA'nın sürpriz şekilde gerçekleştirdiği doping kontrolünde Barcelona'nın önde gelen futbolcularını seçmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Barcelona'da sakatlığı geçen ve bir haftadır sorunsuz bir şekilde takımla antrenman yapan milli futbolcu Arda Turan'ın, La Liga'nın 26. haftasında Cumartesi günü Celta Vigo ile Nou Camp Stadı'nda oynanacak maçın kadrosuna alınması bekleniyor.

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