NCAA SEÇMELERİ HEYECANI İSTANBUL’DA!

Türkiye’nin ilk ve tek NCAA basketbolu seçmelerini gerçekleştiren UBA International, 2017’nin Nisan ayında da Amerikan Kolej Sporları Birliği’nden aldığı resmi onayla bir kez daha showcase etkinliğini gerçekleştirecek.

Türkiye’nin ilk ve tek NCAA basketbolu seçmelerini gerçekleştiren UBA International, 2017’nin Nisan ayında da Amerikan Kolej Sporları Birliği’nden aldığı resmi onayla bir kez daha showcase etkinliğini gerçekleştirecek.



UBA International, 2015’ten bu yana İstanbul ve İzmir’de kız ve erkek basketbolcuların katılımı ile üç defa NCAA seçmeleri düzenledi. 2016’daki seçmeler Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi kanalı TBF TV’den yayınlandı.



Yerli ve yabancı birçok genç basketbolcuya eğitimlerini ve spor kariyerlerini ABD’de burslu olarak sürdürme imkanı veren UBA International, 2017 yılının ilk seçmelerini 29-30 Nisan tarihlerinde FMV Işık Okulları Maslak Kampüsü’nde gerçekleştirecek.



14-21 yaş arası sporcuların katılacağı ve bu sene Avrupa’da düzenlenecek tek NCAA onaylı seçme olan İstanbul Showcase 2017 etkinliğinin başvuruları öncelikle NCAA resmi sayfası üzerinden profil oluşturarak gerçekleştirilebilecektir.



Bugüne kadar Matija Milin, Erkam Kırış, Deniz Çelen, Berk Karadan gibi birçok yerli ve yabancı sporcuya Amerikan okullarından spor bursu kazanmanın kapılarını açan organizasyonun kontenjanı ise yurtiçi ve yurtdışından gelecek toplam 200 kişi ile sınırlı.



Showcase nedir?



NCAA takımlarının yetkilileri belirli tarihlerde ve net kurallar çerçevesinde okullarına yeni sporcular bulmak için seyahat etme hakkına sahiptirler. Bu araştırmalar ender yetenekler için birebir temaslarla olabilirken en tercih edilen formatı vitrin anlamına da gelen “SHOWCASE” adlı seçme etkinliğidir. Başvuruları değerlendirilen genç sporcuların aralarında yaptığı müsabakalar yetkililerce izlenir ve yetenekliler takibe alınarak incelenir.

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