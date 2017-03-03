MALİYE PİYANGO-AFYON BELEDİYESİ YÜNTAŞ: 3-0

Voleybol Efeler Ligi’nde Maliye Piyango, 18. haftanın açılış maçında Afyon Belediyesi Yüntaş’ı 3-0 yendi.
Maliye Piyango: 3 - Afyon Belediyesi Yüntaş: 0
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal Çağlar
Maliye Piyango: Stankovic, Uğur Güneş, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Metin Sefer Yeşilöz, Muhammet Ertuğrul)
Afyon Belediyesi Yüntaş: Burak Hascan, Gregor, Borovnjak, Fatih Eren Uğur, Serhat Coşkun, Rivas (Selim Yıldırım, Ender Kıdoğlu, Mustafa Kırıcı, Demirhan Durul, Burak Köse, Ahmet Arslan)
Setler: 25-18, 25-17, 25-21
Süre: 70 dakika (23, 23, 24)