Maliye Piyango-Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-0
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MALİYE PİYANGO-AFYON BELEDİYESİ YÜNTAŞ: 3-0

Maliye Piyango-Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-0

Voleybol Efeler Ligi’nde Maliye Piyango, 18. haftanın açılış maçında Afyon Belediyesi Yüntaş’ı 3-0 yendi.

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Voleybol Efeler Ligi’nde Maliye Piyango, 18. haftanın açılış maçında Afyon Belediyesi Yüntaş’ı 3-0 yendi.

Maliye Piyango: 3 - Afyon Belediyesi Yüntaş: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal Çağlar

Maliye Piyango: Stankovic, Uğur Güneş, Venno, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Metin Sefer Yeşilöz, Muhammet Ertuğrul)

Afyon Belediyesi Yüntaş: Burak Hascan, Gregor, Borovnjak, Fatih Eren Uğur, Serhat Coşkun, Rivas (Selim Yıldırım, Ender Kıdoğlu, Mustafa Kırıcı, Demirhan Durul, Burak Köse, Ahmet Arslan)

Setler: 25-18, 25-17, 25-21

Süre: 70 dakika (23, 23, 24)


 

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