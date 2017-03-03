Eskrimde tarihi altın madalya
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ESKRİMDE TARİHİ ALTIN MADALYA

Eskrimde tarihi altın madalya

Milli sporcu İbrahim Ahmed Acar, Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla Türk eskrim tarihinde bir ilke imza attı.

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Milli sporcu İbrahim Ahmed Acar, Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla Türk eskrim tarihinde bir ilke imza attı.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen şampiyonada kılıç kategorisinde yarışan milli sporcu, Türkiye'ye eskrim tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Ukraynalı, yarı finalde de Rus rakibini yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Ukraynalı rakibi Ivan Pysarenko ile karşılaşan İbrahim Ahmed Acar, çekişmeli geçen müsabakada teknik molaya 8-6 geride girdi. Mola sonrasında rakibine üstünlük sağlayan İbrahim, karşılaşmayı 15-11 kazanarak, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, elde edilen başarının eskrimde son yıllardaki sistematik ve özverili çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Milli sporcu İbrahim Ahmed Acar ise kazandığı madalyanın Türkiye için ne kadar değerli olduğunu bildiğini vurgulayarak, "Milli takım olarak bu daha başlangıç. Ben ve diğer arkadaşlarım bundan sonra da ülkemize önemli zaferler kazandıracağız." diye konuştu.

İbrahim Ahmed Acar, Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda da mücadele edecek.

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