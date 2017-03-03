"OSCAR"LIK YILDIZ SAVAŞI BAŞLADI!

Ara transfer döneminin şampiyonu Çin Süper Ligi'nde, mücadele başladı. Transfere 388 milyon avro harcayan Çin takımları, yeni sezona iddialı hazırlandı.

Ara transfer dönemine damga vuran Çin Süper Ligi'nde mücadele başladı. Transfere tam 388 milyon avro harcayan ligde 16 takım mücadele ediyor.

Çin takımları kış transfer döneminde Chelsea'den Oscar'ı, Zenit'ten Axel Witsel'i, Villarreal'den Alexandre Pato'yu kadrolarına katarak transfere en fazla para yatıran ülke oldu.

Şanghay SIPG'e imza atan Chelsea'nin Brezilyalı oyuncusu Oscar, 60 milyon avro bonservis bedeliyle ara transfer döneminin en pahalı futbolcusu olurken Arjantinli yıldız Carlos Tevez de yıllık 38 milyon avro ile dünyanın en fazla maaş alan oyuncusu konumuna yükseldi.

Türkiye'den Burak Yılmaz ve Ersan Adem Gülüm'ün (Gülüm şu anda kiralık olarak Beşiktaş'ta bulunuyor) forma giydiği ligde takımlar ilk 11'de en fazla 3 yabancı oynatabiliyor.

Yıldızlar savaşına sahne olan Çin Süper Ligi'nde sezon 5 Kasım'da sona erecek.