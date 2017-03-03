Real Madrid'de 3 önemli eksik!
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REAL MADRİD'DE 3 ÖNEMLİ EKSİK!

Real Madrid'de 3 önemli eksik!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, 4 Mart Cumartesi günü ligde konuk olacağı Eibar karşılaşmasına önemli futbolcularından yoksun çıkacak.

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, 4 Mart Cumartesi günü ligde konuk olacağı Eibar karşılaşmasına önemli futbolcularından yoksun çıkacak.

Las Palmas maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi tarafından 2 maç men cezası alan Galli yıldız oyuncu Gareth Bale ile söz konusu maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, La Liga'nın 26. haftasında yarın oynanacak Eibar karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı sebebiyle bugünkü antrenmanda yer almayan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da Eibar deplasmanına götürülmediği kaydedildi.

La Liga'da bir maçı eksik Real Madrid, 24 maçta topladığı 56 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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