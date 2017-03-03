YANAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk eden Trabzonspor'da, Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal, 1-1 biten Atiker Konyaspor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu'ya Kardemir Karabükspor karşısında yeniden ilk 11'de şans verdi. Atiker Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer bulan Mustafa Akbaş ise yedek kulübesinde oturdu.

Yanal, geçen hafta Okay'ın görev yaptığı bölgede şans tanıdığı Carl Medjani'yi bu kez stoperde Mustafa Akbaş'ın yerinde oynattı.

Durica, yine yok

Trabzonspor'da ligin 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sol dizinden sakatlanan ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Jan Durica, kadroda yer almadı.

Slovak oyuncu, maç öncesi sahaya girerek takım arkadaşlarına başarılar diledikten sonra karşılaşmayı tribünden takip etti.

Karadeniz ekibinin 18 kişilik maç kadrosunda Luis Ibanez, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır da yer bulamadı.

Taraftar ilgisi

Yeni stadı Medical Park Arena'da üçüncü maçını oynayan Trabzonspor'un, Kardemir Karabükspor müsabakasındaki seyirci sayısı ilk 2 mücadeleye oranla düştü.

Bordo-mavililerin, Gaziantepspor ile yaptıkları ilk maça 23 bin 56 biletli seyirci gelirken, Aytemiz Alanyaspor mücadelesini ise 21 bin 15 taraftar izledi.

Taraftarlar, takımlarının yeni stattaki üçüncü karşılaşmasına daha az ilgi gösterirken, tribünlerde yer yer boşluklar gözlendi.