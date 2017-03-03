Trabzonspor 1 - K Karabükspor 0
Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Trabzonspor ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Carl Medjani, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu, Fabian Castillo (76' Aytaç Kara), Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı (86' Dame N'doye), Hugo Rodallega (89' Zeki Yavru)
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Barış Başdaş (62' Mustapha Yatabare), Iasmin Latovlevici, Valerica Gaman, Abdou Traore, Ceyhun Gülselam, Kerim Zengin, Cristian Tanase (74' Dejan Lazarevic), Andre Poko, Evgen Seleznyov (83' İlhan Depe)
Teknik Direktör: Zoran Barısıc
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Hakem: Fırat Aydınus, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan, Hakan Ceylan
Gol: DK 55: Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 24: Emmanuel Mas (Trabzonspor), DK 29: Andre Poko (K Karabükspor), DK 70: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 81: Kerim Zengin (K Karabükspor)
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