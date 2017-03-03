Şanlıurfaspor - Adana Demirspor maçı ertelendi!
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ŞANLIURFASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI ERTELENDİ!

Şanlıurfaspor - Adana Demirspor maçı ertelendi!

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Şanlıurfaspor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılama, yoğun yağış nedeniyle tatil edildi.

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TFF 1. Lig'in 23. haftasında Şanlıurfaspor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılama, yoğun yağış nedeniyle tatil edildi.

GAP Arena Stadı'nda yoğun yağış altında başlayan maçın ilk dakikasında Şanlıurfaspor, Abdulaziz Solmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Statta 8. dakikada yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle karşılaşma bir süre dururken, yoğun yağış etkisini giderek artırdı.

Yaklaşık 8 dakikalık beklemenin ardından jeneratörlerin devreye girmesiyle stattaki elektrik sorunu çözümlenmesine rağmen yoğun yağış dolayısıyla maçın hakemi Koray Gençerler, sahada kontrollerde bulundu.

Gençerler, saha zemininin çeşitli noktalarında yaptığı incelemenin yanı sıra topun sekip sekmediğini de kontrol etti. Koray Gençerler, daha sonra yoğun yağıştan dolayı saha zemininin maç oynamaya uygun olmadığını gerekçe göstererek mücadelenin tatil edilmesine karar verdi.

Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı yönündeki karar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınacak.
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