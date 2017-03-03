YILMAZ VURAL: "BEN ADVOCAAT'TAN DAHA ÇOK BİLİYORUM"

Bip uygulamasında yer alan '10 Numara Muhabbet' kanalına açıklamalarda bulunan ünlü teknik adam Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özellikle sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'nin başına teknik direktör olarak geçmesi istenen Yılmaz Vural bu konu ile ilgili olarak "Sayın Aziz Yıldırım hariç herkes ile bu konu hakkında konuşuyoruz" dedi.



Yılmaz Vural "Benim resmi olarak Fenerbahçe yönetiminden almış olduğum bir teklif yok. Ama bende dolaylı yollardan böyle bir şey düşünülüp, Fenerbahçe'ye teknik direktör olman konusunda az da olsa bir ihtimal olduğu söyleniliyor. Bunu tabii yönetime yakın çevrelerden gelen söylemler bunlar. Ben Advocaat'tan çok daha iyi biliyorum Fenerbahçe'nin oyuncu tavırlarını,karakterlerini, taraftarı ve yönetimi. Malzemecinin karakterine kadar söyleyebilirim Fenerbahçe takımından. Ben oraya gelirsem zaman kaybetmem, kulübü yeterince tanıyorum yani. Bu tanınmışlık artıdır yani bence" ifadelerini kullandı.



"BEN MESELA YÖNETİCİ OLSAM FUTBOLCU İZLETİR GİBİ 6 AY BOYUNCA O ANTRENÖRÜ DE İZLETİRİM"



Yönetimlerin, takımlara teknik direktör seçerken çok dikkatli olması gerektiğini belirten tecrübeli isim "Tabii bir antrenörü seçerken geçmişine bakıyorlar, ismine ,cismine bakıyorlar sonra dünyanın en iyisi diyorlar. Şimdi ben böyle görmüyorum. Antrenörü de bir yere getirirken kulübün yapısı, futbolcuların yapısı, yönetimin yapısı bunlara bakılması ve ona göre antrenör seçilmeli. Ben mesela yönetici olsam futbolcu izletir gibi 6 ay boyuncu o antrenörü de izletirim. Antrenmanları, ilişkileri, maçtan sonraki yorumlarına kadar baktırırım. Yani öyle takımlar emanet ediyorsunuz ki milyon Euroluk takımlar bunlar. Tabi bu takımların başına sadece belli sonuçlar ile bir yere gelmiş birini, yönetim açısından zayıf birini getirmek olmaz. Ama şu da bir gerçek ki bende kulüp başkanı olsam, teknik direktör seçiminde çok zorlanırım" diye konuştu.



"FENERBAHÇE KULÜBÜ BAŞKANI OLSAM TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURAL'I GETİRİRİM"



Yılmaz Vural kendisine sorulan "Fenerbahçe başkanı olsanız takımın başına hangi teknik adamı getirirsiniz" sorusuna ise "Fenerbahçe Kulübü başkanı olsam takımın başına Yılmaz Vural'ı getiririm" şeklinde cevapladı.