ALİ ŞAŞAL VURAL: "BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMIŞTIM"

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.

Sivasspor file bekçisi Ali Şaşal Vural, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.



"Sivasspor'a ilk gelişim benim açımdan zor bir süreçti. 3 aylık tatil sürecinden geldim, hazır değildim. Kısa bir süre Osman Özköylü hocayla bir dönemimiz oldu. Sonrasında Mesut Bakkal hocamız geldi ve bana şans verdi. Sivasspor'da çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Her şey benim için sırasıyla geldi, idmanlarda ve maçta. Üzerine koyarak gittim şu anda her şey iyi gidiyor.



"YÜREĞİMİZLE OYNUYORUZ"



"Altınordu maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Zor bir lig. Hedefleri olan bir takımız. Altınordu karşılaşması çok zor geçecek. Büyükşehir Gaziantepspor maçı çok zor geçti ve kazanmasını bildik. Şampiyonluğa oynayan takımların iç sahada ve dış sahada yenilmemesi gerekiyor. Biz maçları kalbimizle yüreğimizle oynuyoruz. O gün iyi mücadele edip o gün maçları almaktan başka çaremiz kalmıyor. Altınordu deplasmanından puan ya da puanalarla dönmek istiyoruz"

"HOCAMIZA GÜVENDİK"



"Mesut hoca geldiğinde yaptığı tespitler herkesin güvenini kazandı. Yaptığımız idmanlarda her şeyi samimi bulduk, ondan sonra güvendik. Hocanın niyeti iyiydi. Ondan sonra hem hocalarla hem arkadaşlarla iyi bir uyum yakaladık. Arkadaşlar arasında iyi bir uyum var. Ben daha önce arkadaşlar arasında böyle bir uyum görmedim. İçerde, dışarda sahada ve tüm özel hayatımızda beraberiz. Yensekte yenilsekte beraberiz. Kaybettiğimizde ellerimizi kaldırıyoruz, kazandığımızda büyük mutluluk yaşıyoruz. Bu ortamda başarı kaçınılmaz diye düşünüyorum"

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMIŞTIM"



"Sezon öncesi Süper Lig'den birçok kulüple görüştüm fakat son gün Sivasspor'a transfer oldu. Flaş transfer yapamamda en büyük sorumlu benim. Burada benim yaptığım kişisel hatalar daha çok ön planda diyebilirim. Böyle fırsatlar da az gelir bir futbolcunun önüne. Beşiktaş ile anlaşmıştım. Diğer büyük kulüplerle de görüşmem olmuştu. Fakat bu her şeyin bittiği anlamına gelmedi. Buraya geldiğimde ben çok zorlu bir dönem geçirdim. Benim için çok zordu. Görüştüğüm kulüplerden sonra bir alt lige gelmek benim için zorlu bir süreçti. 2 aylık dönemden sonra kendimi toparlayıp, daha çok her şeyin farkına vardım. Bir daha yapabilirim bir daha aynı seviyeyi yakalarım dedim. Bunun için çalıştım. Çok şükür bu yönde iyiyim. Takımda iyi gidiyor. Başka bir şey düşünmüyorum. Artık yaptığım hatalardan ders aldım. Nerede ne hata yaptığımı biliyorum. Bir defa gelir böyle fırsatlar bir futbolcuya fakat ben inanıyorum ikinci defa getireceğim o fırsatı"