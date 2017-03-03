Curry, performansının sırrını açıkladı
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CURRY, PERFORMANSININ SIRRINI AÇIKLADI

Curry, performansının sırrını açıkladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors'ın ABD'li oyuncusu Stephen Curry, yüksek performansını oyundaki rahatlığına bağladı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors'ın ABD'li oyuncusu Stephen Curry, yüksek performansını oyundaki rahatlığına bağladı.

Hafta sonu Golden State Warriors ile New York Knicks arasında oynanacak maç öncesi soruları yanıtlayan Curry, yeni bir oyun tarzını temsil ettiği konusundaki soruya, "Evet, farklı bir oyun tarzım var. Kendimi bildim bileli basketbol oynuyorum, bu yüzden farklı bir oyun tarzı geliştirdiğimi düşünüyorum. Fakat ligde yetenekli olup, topu tutabilmeli ve yapabileceğinizin en iyisini ortaya koymak için çok farklı şeyler denemelisiniz. Oyun sırasında kendimi çok rahat hissediyorum bundan dolayı yüksek seviyede bir performans sergiliyorum." yanıtını verdi.

LeBron James hakkındaki düşüncelerini anlatan Curry, "James iyi bir oyuncu ancak Batı Konferansında iyi oynayan birçok oyuncu var, finallere kalabilmek için hepsiyle mücadele edip, onları yenmek zorundayız. Takım olarak, bu sezon finallere tekrar katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tek hedefinin şampiyonluk olduğunun altını çizen 28 yaşındaki oyuncu, "Bu rüyayı gerçekleştirmek için tüm gücümüzle oynuyoruz. Daha önce de şampiyonluk kazandığımız için bunu tekrar nasıl yapacağımızı biliyoruz. Fakat yine de şampiyonluk ve kaybetmenin verdiği tecrübeyle, kazanmak ve kaybetmek arasında ne denli ince bir çizgi olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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