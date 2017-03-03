GÜREŞÇİLER İSTANBUL'DA MİNDERE ÇIKIYOR

Grekoromen stilde düzenlenecek 35. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, 4 Mart Cumartesi günü İstanbul'da başlayacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda iki gün sürecek turnuvaya, 15 ülkeden yaklaşık 250 sporcu katılacak.

Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp ile Cenk İldem'in de yer aldığı milli takımda, yaklaşık 80 sporcu bulunuyor. Milli takım kampındaki sporcuların yanı sıra Rize'de gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden güreşçiler de milli formayla mindere çıkacak.

Turnuvada başarılı olan sporcular, 2017 yılında Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.