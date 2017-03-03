Trabzonspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TRABZONSPOR - K KARABÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Trabzonspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Trabzonspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 23. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Carl Medjanı, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Hugo Rodallega Martınez, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

K Karabükspor: Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Kerim Zengin, Abdou Razack Traore, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Iasmın Latovlevıcı, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Yevgen Seleznov, Crıstıan Tanase, Ahmet Şahin

Teknik Direktör: Zoran Barısıc

Hakem: Fırat Aydınus, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan, Hakan Ceylan

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